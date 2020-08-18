Туреччина почала бурові роботи у Середземному морі

Фото: судно Fatih (twitter.com BeratAlbayrak)

Це може привести до посилення напруги у її відносинах з ЄС, Грецією і Францією

Сьогодні, 18 серпня, Туреччина відновила бурові роботи поблизу південно-західного узбережжя Кіпру. Це може привести до посилення напруги у її відносинах з Європейським Союзом, Грецією і Францією і збільшення військової присутності у регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, Туреччина відновила пошук енергії у спірних водах східної частини Середземного моря на минулому тижні. Таке рішення турецький уряд прийняв після провалу переговорів з Грецією за посередництва Німеччини, коли 6 серпня Афіни оголосили про угоду про делімітацію морського кордону з Єгиптом у відповідь на аналогічну угоду між Туреччиною і Лівією.

Зазначимо, Греція і ЄС стверджують, що Туреччина незаконно здійснює буріння в водах неподалік Кіпру. Туреччина стверджує, що ці води знаходиться у межах її виключної економічної зони.

Раніше представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав уряд Туреччини припинити всі роботи з розвідки нафти та газу у водах Середземного моря. За його словами, відновлення бурових робіт у морській зоні Кіпру та Єгипту посилює напруженість у Східному Середземномор'ї.

Нагадаємо, раніше Франція направила літаки в Середземне море через конфлікт Туреччини та Греції.

Крім того, Греція заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту.

Також РБК-Україна повідомляло, що Турецьке судно Fatih приступило до бурових робіт в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.