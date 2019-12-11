Туреччина може позбавити США доступу до ключових авіабаз

Фото: Мевлют Чавушоглу (з відкритих джерел)

Туреччина може позбавити США доступу до авіабаз "Інджірлік" і "Куречік"

США можуть ввести санкції проти Туреччини за покупку у Росії зенітних комплексів С-400. У свою чергу Анкара попередила, що якщо це станеться, то вона закриє для США дві ключові авіабази в Туреччині, передає DW.

Туреччина попередила, що може позбавити США доступу до двох стратегічно важливим авіабазі в разі введення проти неї американських санкцій. У разі прийняття рішення про введення санкцій авіабази "Інджірлік" і "Куречік" можуть виявитися на порядку денному.

"Члени Конгресу США повинні розуміти, що домогтися чого-небудь за допомогою санкцій неможливо", - заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на тлі повідомлень про те, що американські конгресмени погодили законопроект про оборону, в якому міститься і заклик ввести санкції проти Туреччини.

У законопроекті також міститься заклик за закупівлю і розгортання російських зенітно-ракетних комплексів С-400. У США вважають, що комплекси С-400 становлять загрозу для НАТО, і тому відсторонили Туреччину від участі в розробці новітнього винищувача F-35.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення санкцій проти Туреччини в зв'язку з купівлею російських зенітно-ракетних комплексів С-400.