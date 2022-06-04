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Турция хочет согласовать с Лавровым вывоз зерна из Украины: сколько нужно времени

Фото: представитель президента Турции Ибрагим Калын (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Турция в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова надеется выработать механизм экспорта украинского зерна по Черному морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По его словам, вывоз зерна через морские порты видится наиболее разумным и реализуемым вариантом, как экономически, так и физически.

"В этом направлении, безусловно, украинская сторона должна будет провести работы по разминированию в портах Одессы. Но взамен есть законные ожидания безопасности, что российские корабли не будут заходить в эти порты", - отметил Калын.

Он подчеркнул, что на сегодня продолжаются консультации по координации отправления и прибытия этих судов между Турцией, Украиной, Россией и ООН. И стороны должны создать механизм для наблюдения за этим процессом. А важные решения могут быть приняты в ходе визита Лаврова 8 июня.

"Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель. Потому что время идет против нас, когда мы рассматриваем разминирование и подготовку коридора", - добавил Калын.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предоставил гарантии безопасности и заявил, что не будет атаковать Украину при вывозе зерна по Черному морю.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких гарантий еще предоставлено не было.

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Российская ФедерацияУкраинаТурцияЛавров