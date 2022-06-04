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Туреччина хоче погодити з Лавровим вивезення зерна з України: скільки потрібно часу

Фото: представник президента Туреччини Ібрагім Калин (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Туреччина в ході візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова сподівається виробити механізм експорту українського зерна по Чорному морю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За його словами, вивезення зерна через морські порти бачиться найбільш розумним і реалізованим варіантом, як економічно, так і фізично.

"У цьому напрямку, безумовно, українська сторона матиме провести роботи з розмінування в портах Одеси. Але натомість є законні очікування безпеки, що російські кораблі не будуть заходити в ці порти", - зазначив Калин.

Він підкреслив, що на сьогодні тривають консультації щодо координації відправлення та прибуття цих суден між Туреччиною, Україною, Росією та ООН. І сторони мають створити механізм для спостереження за цим процесом. А важливі рішення можуть бути прийняті в ході візиту Лаврова 8 червня.

"Навіть якщо ми домовимося з основних питань, напевно, на початок процесу піде ще 3-5 тижнів. Тому що час йде проти нас, коли ми розглядаємо розмінування і підготовку коридору", - додав Калин.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін надав гарантії безпеки і заявив, що не атакуватиме Україну при вивезенні зерна по Чорному морю.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що жодних гарантій ще надано не було.

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