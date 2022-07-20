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Турция хочет платить России за энергоресурсы в лирах и отказаться от доллара, - Bloomberg

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Анкара, Среда 20 июля 2022 12:28
Турция хочет платить России за энергоресурсы в лирах и отказаться от доллара, - Bloomberg Фото: Турция намерена платить России за энергоресурсы в лирах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция хочет отказаться от доллара в платежах за российские энергоресурсы и перейти на национальную валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что вопрос перехода на лиры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Тегеране.

Один из турецких чиновников уточнил, что Анкара хочет отказаться от доллара при расчете с Россией и как вариант предложить лиру. Россия в свою очередь может использовать турецкую валюту для экспорта товаров и услуг из Турции.

Также один из источников издания утверждает, что страны могут использовать рубль в платежах.

"Россия остается важным источником поставки энергоресурсов для Турции. Она обеспечила четверть импорта сырой нефти в Турцию и около 45% закупок природного газа в прошлом году, что дало Москве огромное положительное сальдо в двусторонней торговле", - говорится в материале.

При этом в прошлом году экспорт Турции в Россию составил 6,5 млрд долларов, а импорт - 29 млрд долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в Иране проведут встречу, в ходе которой обсудят вопросы организации "зернового коридора" для Украины.

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