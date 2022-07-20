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Туреччина хоче платити Росії за енергоресурси в лірах і відмовитися від долара, - Bloomberg

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Анкара, Середа 20 липня 2022 12:28
Туреччина хоче платити Росії за енергоресурси в лірах і відмовитися від долара, - Bloomberg Фото: Туреччина має намір платити Росії за енергоресурси в лірах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина хоче відмовитися від долара в платежах за російські енергоресурси і перейти на національну валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що питання переходу на ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може обговорити на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Тегерані.

Один з турецьких чиновників уточнив, що Анкара хоче відмовитися від долара при розрахунку з Росією і як варіант запропонувати ліру. Росія в свою чергу може використовувати турецьку валюту для експорту товарів і послуг з Туреччини.

Також одне з джерел видання стверджує, що країни можуть використовувати рубль в платежах.

"Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти до Туреччини і близько 45% закупівель природного газу в минулому році, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі", - йдеться в матеріалі.

При цьому минулого року експорт Туреччини в Росію склав 6,5 млрд доларів, а імпорт - 29 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін і Ердоган в Ірані проведуть зустріч, в ході якої обговорять питання організації "зернового коридору" для України.

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