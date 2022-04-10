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Турция готова увеличить поставки газа в Австрию, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня провели переговоры по телефону. В ходе беседы турецкий лидер заявил о готовности увеличить поставки Вене природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Эрдоган во время разговора заявил об ожиданиях восстановления сложившихся механизмов отношений между Турцией и ЕС. Турецкий лидер отметил необходимость прогресса в либерализации визового режима и начала переговоров по обновлению таможенных правил.

Президент Турции также заявил о готовности увеличить поставки газа в Австрию. По его словам, речь идет о месторождениях в Каспийском и Восточно-Средиземноморских бассейнах.

Эрдоган отметил, что Турция может расширить сотрудничество с Австрией, которая может стать распределительным центром газа в Европе.

Напомним, ранее Италия заявила об увеличении закупки газа в Алжире для отказа от поставок из России.

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