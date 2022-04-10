Туреччина готова збільшити постачання газу до Австрії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і канцлер Австрії Карл Нехаммер сьогодні провели переговори телефоном. В ході бесіди турецький лідер заявив про готовність збільшити постачання Відні природного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sabah.
Ердоган під час розмови заявив про очікування відновлення сформованих механізмів відносин між Туреччиною і ЄС. Турецький лідер наголосив на необхідності прогресу в лібералізації візового режиму та початку переговорів щодо оновлення митних правил.
Президент Туреччини також заявив про готовність збільшити постачання газу до Австрії. За його словами, мова йде про родовища в Каспійському і Східносередземноморському басейнах.
Ердоган зазначив, що Туреччина може розширити співпрацю з Австрією, яка може стати розподільним центром газу в Європі.
Нагадаємо, раніше Італія заявила про збільшення закупівлі газу в Алжирі для відмови від постачання з Росії.
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