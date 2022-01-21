Турция готова пригласить представителей "ЛДНР" на встречу Путина и Зеленского, - Кремль

"Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся", - отметил Песков.