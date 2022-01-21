Туреччина готова запросити представників "ЛДНР" на зустріч Путіна і Зеленського, - Кремль

"Ми чуємо заяви, які звучать з Анкари. Можна вітати будь-які зусилля з врегулювання ситуації в Україні. Ми також чули заяви про те, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу. Це важливий елемент, і ми звернули на це увагу. Цікаво було б дізнатися в цьому контексті, чи звернули на це увагу українські опоненти, і як вони до цього ставляться", - зазначив Пєсков.