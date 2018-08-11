Турция готова перейти на расчеты в нацвалюте с Украиной и другими партнерами

Анкара готова перейти на аналогичные расчеты в торговле и со странами Европы

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Украина, Китай, Россия и Иран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Эрдоган добавил, что если страны Европы тоже захотят "избавиться от оков доллара", то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турецкий президент подчеркнул, что его страна не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций.

"Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые добились бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары... Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом", - сказал Эрдоган.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции менять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру.