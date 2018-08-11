Туреччина готова перейти на розрахунки в нацвалюті з Україною та іншими партнерами

Анкара готова перейти на аналогічні розрахунки в торгівлі з країнами Європи

Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Україна, Китай, Росія та Іран. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Anadolu.

Ердоган додав, що якщо країни Європи теж захочуть "позбутися кайданів долара", то Анкара готова перейти з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі.

Турецький президент підкреслив, що його країна не сприймає світопорядок, за якого світові оголошена економічна війна, а на країни чинять тиск погрозами запровадження санкцій.

"Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завдають удару нижче пояса, повинні пам'ятати, що у світі немає жодного політика і жодної країни, які досягли б успіху, проводячи ворожу політику щодо Анкари... Ніщо не змусить Туреччину відмовитися від своїх цілей в економіці, відступитися від боротьби з тероризмом", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини міняти долари і євро на національну валюту - турецьку ліру.