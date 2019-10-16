США отказались от обмена развединформацией с Турцией

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

В США опасаются, что разведданные Турция будет использовать для наступления в Сирии

США исключили Турцию из международной военной коалиции против Исламского государства (ИГИЛ), ограничив доступ к информации или оперативным данным, из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщает Spiegel.

В Пентагоне опасаются, что Анкара будет использовать разведданные коалиции для планирования своих собственных операций против курдов в Сирии. Сообщается, что миссия против ИГИЛ генерирует ежедневные данные с самолетов, спутников и беспилотников.

Отметим, альянс по борьбе с ИГИЛ был создан США в 2014 году. В него входят более 50 государств. Обмен информацией - одно из ключевых заданий коалиции.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Турции 14 октября из-за военной операции в Сирии. Санкции США касаются действующих и бывших турецких чиновников, а также увеличения тарифов на импорт стали из Турции на 50 процентов. Кроме этого Трамп приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

Позже президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что не будет останавливать военную операцию в Сирии из-за введенных санкций со стороны США. По его словам, операция будет завершена после создания "безопасной зоны" в северо-восточной части Сирии.