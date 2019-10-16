ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США отказались от обмена развединформацией с Турцией

Новости » В мире    16.10.2019 - 14:37
США отказались от обмена развединформацией с Турцией
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

В США опасаются, что разведданные Турция будет использовать для наступления в Сирии

США исключили Турцию из международной военной коалиции против Исламского государства (ИГИЛ), ограничив доступ к информации или оперативным данным, из-за военной операции в Сирии. Об этом сообщает Spiegel.

В Пентагоне опасаются, что Анкара будет использовать разведданные коалиции для планирования своих собственных операций против курдов в Сирии. Сообщается, что миссия против ИГИЛ генерирует ежедневные данные с самолетов, спутников и беспилотников.

Отметим, альянс по борьбе с ИГИЛ был создан США в 2014 году. В него входят более 50 государств. Обмен информацией - одно из ключевых заданий коалиции.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Турции 14 октября из-за военной операции в Сирии. Санкции США касаются действующих и бывших турецких чиновников, а также увеличения тарифов на импорт стали из Турции на 50 процентов. Кроме этого Трамп приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

Позже президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что не будет останавливать военную операцию в Сирии из-за введенных санкций со стороны США. По его словам, операция будет завершена после создания "безопасной зоны" в северо-восточной части Сирии.

Турция призвала усилить охрану своих дипмиссий в ЕС Помпео приедет в Турцию в связи с ситуацией в Сирии
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь