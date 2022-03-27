ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция и другие страны должны поддерживать диалог с РФ, – представитель Эрдогана

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 27 марта 2022 13:23
Турция и другие страны должны поддерживать диалог с РФ, – представитель Эрдогана Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Ибрагим Калин, исполняющий функции официального представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, объяснил необходимость контактов с Россией после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Турция и другие страны должны поддерживать диалог с Россией в интересах урегулирования ситуации в Украине", – заявил Калин.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу поддержал потенциальный переезд в страну российских олигархов. Для ведения бизнеса в Турции им достаточно "соблюдать международное право".

Турция осудила развязывание РФ войны против Украины. Однако Анкара отказалась вводить санкции против России из-за желания быть посредником в урегулировании конфликта.

К слову, украинская разведка допустила навязывание РФ Украине "корейского сценария".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену