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Туреччина та інші країни повинні підтримувати діалог із РФ, – представник Ердогана

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Анкара, Неділя 27 березня 2022 13:23
Туреччина та інші країни повинні підтримувати діалог із РФ, – представник Ердогана Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорців

Ібрагім Калін, який виконує функції офіційного представника турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, пояснив необхідність контактів із Росією після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Туреччина та інші країни повинні підтримувати діалог із Росією в інтересах врегулювання ситуації в Україні", – заявив Калін.

Напередодні очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу підтримав потенційний переїзд до країни російських олігархів. Для ведення бізнесу в Туреччині їм достатньо "дотримуватися міжнародного права".

Туреччина засудила розв'язування РФ війни проти України. Однак, Анкара відмовилася запроваджувати санкції проти Росії через бажання бути посередником у врегулюванні конфлікту.

До слова, українська розвідка припустила нав'язування РФ Україні "корейського сценарію".

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