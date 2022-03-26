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Глава МИД Турции заявил, что в стране приветствуют российских олигархов

Новина українською →
Турция, Суббота 26 марта 2022 17:51
Глава МИД Турции заявил, что в стране приветствуют российских олигархов Фото: сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Российских олигархов приветствуют в Турции, но они должны соблюдать международное право, чтобы вести любой бизнес. Заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если российские олигархи… или любые российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, они могут", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопрос на международной конференции Doha Forum.

"Если вы имеете в виду, могут ли эти олигархи вести какой-либо бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву, я рассмотрю это", - сказал он, добавив: "Если это противоречит международному праву, то это уже другая история".

Турция резко критикует вторжение России в Украину, но принципиально выступает против санкций, введенных ее союзниками по НАТО.

Две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, пришвартовались к турецким курортам. Западные правительства ввели санкции против Абрамовича и нескольких других российских олигархов, стремясь изолировать президента Владимира Путина и его союзников в связи с вторжением Москвы в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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