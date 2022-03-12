Турция не будет вводить санкции против России. Анкара выступает за дипломатию

Турция не будет присоединяться к международным санкциям против России из-за ее войны с Украиной. Анкара предпочитает оставаться на стороне дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.
В частности, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез ответил на вопрос о том, присоединится ли Турция к газовым санкциям против России.
"Наш президент заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что у нас нет проблем с газом", - отметил он.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын предположил, что встреча президентов Украины и России может состояться. По его словам, есть предпосылки, которые позволяют полагать, что это произойдет в скором времени.
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