RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Туреччина не запроваджуватиме санкції проти Росії. Анкара виступає за дипломатію

Автор: Юлія Бойко

Туреччина не приєднуватиметься до міжнародних санкцій проти Росії через її війну з Україною. Анкара вважає за краще залишатися на стороні дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Зокрема, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез відповів на запитання, чи приєднається Туреччина до газових санкцій проти Росії.

"Наш президент заявив, що ми не хочемо бути стороною санкцій. Ми заявили, що ми на стороні дипломатії. Ми бачимо, що ми не маємо проблем з газом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин припустив, що зустріч президентів України та Росії може відбутися. За його словами, є передумови, які дозволяють вважати, що це станеться незабаром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияСанкції проти РосіїВійна Росії проти України