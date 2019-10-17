Турция будет контролировать "безопасную зону" на севере Сирии

Отмечается, что курдские формирования смогут покинуть эту зону без выстрелов.

Ранее сообщалось, что Турция прекратит огонь на 120 часов, а США не будут вводить новые санкции в отношении страны в случае долговременного прекращения огня.

Отметим, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Турции из-за ее военной операции в Сирии - под ограничения попали Минэнерго и Минобороны страны и несколько чиновников. 16 октября Трамп пригрозил дополнительными, "опустошительными для экономики" Турции санкциями, если переговоры между странами не пройдут успешно.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за военной операции Турции в северо-восточной части Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. Всего в результате военного конфликта в Сирии гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.