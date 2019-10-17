Туреччина контролюватиме "безпечну зону" на півночі Сирії

Зазначається, що курдські формування зможуть покинути цю зону без пострілів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина припинить вогонь на 120 годин, а США не будуть вводити нові санкції щодо країни в разі довготривалого припинення вогню.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп ввів санкції проти Туреччини через її військову операцію в Сирії - під обмеження потрапили Міненерго і Міноборони країни і кілька чиновників. 16 жовтня Трамп пригрозив додатковими, "спустошливими для економіки" Туреччини санкціями, якщо переговори між країнами не пройдуть успішно.

Раніше РБК-Україна писало, що через військової операції Туреччині у північно-східній частині Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон. Всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.