Турция с 15 июня возобновит авиасообщение с Украиной

Турция начнет возобновлять полеты с 40 странами, среди которых Украина, уже с 10 июня. Из Украины первые рейсы в Турцию полетят уже 15 июня после ослабления карантина.

Об этом свидетельствуют заявление министра транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу и данные авиакомпании Turkish Airlines.

По словам министра, Турция уже договорилась о возобновлении полетов с Украиной, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией.

Уже 10 июня турецкие самолеты полетят в Болгарию, Катар, Грецию и Бахрейн.

При этом турецкая национальная авиакомпания Turkish Airlines уже открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.

Напомним, международное авиасообщение украинское правительство планирует возобновить с 15 июня.

Авиакомпании WizzAir, LOT и Белавиа уже начали продажу билетов на рейсы из аэропорта "Киев".

Кроме того, лоукостер Ryanair хочет уже в июле возобновить регулярные перелеты между Украиной и Италией.