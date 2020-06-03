Ryanair планирует в июле возобновить рейсы из Украины в Италию

Рейсы планируют открыть уже с 6 июля
Ирландский лоукостер Ryanair планирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии. Компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Ryanair Украина".
Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:
Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:
А уже с 8 июля ожидается возобновление перелетов:
Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.
Напомним, ранее Ryanair планировал возобновить летом только половину маршрутов из украинских городов.
Добавим, международное авиасообщение Украина возобновляет уже с 15 июня.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Дмитрий Левицкий