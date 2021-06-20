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В Турции женщины протестовали из-за решения о выходе из Стамбульской конвенции

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Турция, Воскресенье 20 июня 2021 03:41
В Турции женщины протестовали из-за решения о выходе из Стамбульской конвенции Фото: протестующие будут продолжать борьбу до 1 июля (pexels)
Автор: Даша Харченко

В субботу, 19 июня, в турецком Стамбуле женщины вышли на протест против решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана выйти из Стамбульской конвенции с 1 июля. Конвенция направлена против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Об этом сообщает France 24.

Турция была первой страной, которая подписала конвенцию в 2011 году, присвоив ей название своего города Стамбул. Конвенцию подписали 45 стран и Европейский Союз.

20 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции. Турция официально откажется от членства 1 июля.

"Люди действительно опасаются, что их права, которые сегодня в Турции уже находятся в очень тяжелом положении, будут еще более ограничены [и] государство будет защищать их еще меньше", - сообщила репортер Шона Бхаттачарья.

По ее словам, протестующие будут продолжать борьбу до 1 июля и просят принять закон, что обеспечивает дополнительную защиту прав женщин.

В стране боятся, что отказ приведет к увеличению числа убийств женщин.

Во время ратификации конвенции парламент Турции согласился принять меры по искоренению насилия над женщинами. Ассоциация "Женщины и демократия", заместителем главы которой является дочь Эрдогана, также полностью поддержала этот шаг.

Ранее Министерство юстиции Польши подало официальный запрос в Министерство по делам семьи, труда и социальной политики о начале выхода страны из Стамбульской конвенции.

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