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В Туреччині жінки протестували через рішення про вихід зі Стамбульської конвенції

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Туреччина, Неділя 20 червня 2021 03:41
В Туреччині жінки протестували через рішення про вихід зі Стамбульської конвенції Фото: протестувальниці будуть продовжувати боротьбу до 1 липня (pexels)
Автор: Даша Харченко

У суботу, 19 червня, в турецькому Стамбулі жінки вийшли на протест проти рішення президента Реджепа Тайіпа Ердогана вийти з Стамбульської конвенції з 1 липня. Конвенція спрямована проти насильства щодо жінок і домашнього насильства.

Про це повідомляє France 24.

Туреччина була першою країною, яка підписала конвенцію в 2011 році, присвоївши їй назву свого міста Стамбул. Конвенцію підписали 45 країн і Європейський Союз.

20 березня президент Реджеп Тайїп Ердоган підписав указ про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції. Туреччина офіційно відмовиться від членства 1 липня.

"Люди дійсно побоюються, що їх права, які сьогодні в Туреччині вже знаходяться в дуже важкому становищі, будуть ще більш обмежені [і що] держава буде захищати їх ще менше", - повідомила репортер Шона Бхаттачарья.

За її словами, протестувальниці будуть продовжувати боротьбу до 1 липня і просять прийняти закон, що забезпечує додатковий захист прав жінок.

В країні бояться, що відмова призведе до збільшення числа вбивств жінок.

Під час ратифікації конвенції парламент Туреччини погодився вжити заходів щодо викорінення насильства над жінками. Асоціація "Жінки і демократія", заступником голови якої є донька Ердогана, також повністю підтримала цей крок.

Раніше Міністерство юстиції Польщі подало офіційний запит в Міністерство у справах сім'ї, праці та соціальної політики про початок виходу країни зі Стамбульської конвенції.

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