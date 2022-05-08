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В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

Фото: заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым (flickr.com/apaanadolu)
Автор: Валерия Полищук

Черное море обладает энергетическим запасом, чтобы удовлетворить мировые потребности в течение 45 лет. У Турции есть ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья моря.

Об этом заявил заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.

Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не рассматривает возможность полного отказа от российского газа.

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ТурцияГазЧерное море