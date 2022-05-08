У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років

Чорне море володіє енергетичним запасом, щоб задовольнити світові потреби протягом 45 років. У Туреччині є ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя моря.
Про це заявив заступник голови правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдирим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
За словами Йилдирима, родовище сірководню є порівняльною перевагою Туреччини.
Нагадаємо, напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не розглядає можливість повної відмови від російського газу.
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