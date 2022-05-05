ЕС не планирует отказываться от российского газа, - Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сейчас в ЕС отсутствуют никакие планы отказа от российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, если нефть заменить возможно, то с газом все по-другому.
"Рынок нефти является глобальным, и существуют другие поставщики. Газ-это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить любым другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана сейчас не обсуждается", - сказал Шарль Мишель.
Напомним, Греция, Мальта и Кипр заявили о негативном влиянии введение нефтяного эмбарго против РФ на страны Евросоюза.
Также мы сообщали, руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что формула нефтяного эмбарго должна устроить всех членов ЕС. Запрет ударит по экономике России.