У Туреччині заявили, що війська країни не залишаться в сирійському Африні

Турецькі війська не залишаться в сирійському Африні і залишать регіон своїм "справжнім власникам". Про це заявив заступник прем'єр-міністра Туреччини Бекір Боздаг, повідомляє Reuters.

За словами представника турецького прем'єра, турецькі війська не залишаться в Африні. Боздаг також повідомив, що Туреччина значно скоротила загрози своїх кордонів після захоплення міста Афрін.

Боздаг зазначив, що Туреччина зібрала "більшість зброї, наданої курдським бойовикам Сполученими Штатами".

Нагадаємо, вчора, 18 березня 2018 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про взяття його армією міста Афрін на північному заході Сирії.

"Над містом Афрін майорить вже не порвана і брудна символіка терористів, а прапори, що символізують стабільність і безпеку. Зараз над Африном майорять прапор Туреччини і прапор Сирійської визвольної армії", - повідомив Ердоган.