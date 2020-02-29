У Туреччині заявили про знищення 56 сирійських солдатів

Ілюстративне фото (indianexpress.com)

У результаті турецьких авіаударів були знищені 8 танків, 4 бронемашини, 2 ракетні установки і 5 гаубиць

Під час ударів турецьких військових по декількох районах Сирії загинули 56 військовослужбовців армії Асада. Про це повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Удари були завдані по вантажівках з боєприпасами, хімічному підприємству в околицях Алеппо, а також по місцях скупчення сирійських солдатів.

Турецькі військові стверджують, що за інформацією, яка надійшла з Сирії, в результаті авіаударів були знищені 8 танків, 4 бронемашини, 2 ракетні установки і 5 гаубиць.

Також в Міноборони визнали, що за останню добу в Сирії загинув один турецький військовослужбовець, двоє були поранені.

Нагадаємо, увечері 27 лютого сирійські урядові війська, союзником яких є Російська Федерація, завдали авіаудар по колоні армії Туреччини. За останніми даними, в результаті удару загинули 34 турецьких військових, ще 36 отримали поранення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив солідарність з Туреччиною. Він також заявив, що Російська Федерація і Сирія повинні припинити наступ і почати поважати міжнародне право.

РБК-Україна стежить за ескалацією конфлікту Туреччини проти Сирії, яку підтримує російська сторона.