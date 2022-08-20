UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции заявили, что "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянного мира, - CNN

Фото: Турция заявили, что "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянного мира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что украинское "зерновое соглашение" закладывает основу для постоянной мирной среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Генсек ООН Антониу Гутерреш и министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнули важность экспорта зерна, поскольку он поможет преодолеть продовольственный кризис, который коснулся всего мира, особенно снижение цен.

"С 1 августа всего 53 судна отплыли для грузов зерна, 27 из которых вышли из украинских портов”, - сказал Хулуси Акар в Стамбульском совместном координационном центре.

Акар считает, что это соглашение закладывает основу для постоянного мира.

Стамбульский центр состоит из представителей России, Украины, Турции и ООН, которые занимаются контролем черноморского экспорта украинского зерна и удобрений.

Напомним, что в Турции дали прогноз по количеству продукции, вывозимой из Украины"зерновым коридором".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна в Украине