В Туреччині заявили, що "зернова угода" закладає основу для постійного миру, - CNN

Генсек ООН Антоніу Гутерреш та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосили на важливості експорту зерна, оскільки він допоможе подолати продовольчу кризу, що торкнулася всього світу, особливо зниження цін.

“З 1 серпня загалом 53 судна відпливли для вантажів зерна, 27 з яких вийшли з українських портів”, - сказав Хулусі Акар у Стамбульському спільному координаційному центрі.

Акар вважає, що ця угода закладає основу для постійного миру.

Стамбульский центр складається з представників Росії, України, Туреччини та ООН, які займаються контролем чорноморського експорту українського зерна та добрив.