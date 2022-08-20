RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Туреччині заявили, що "зернова угода" закладає основу для постійного миру, - CNN

Фото: Туреччина заявили, що "зернова угода" закладає основу для постійного миру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що українська "зернова угода" закладає основу для постійного мирного середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосили на важливості експорту зерна, оскільки він допоможе подолати продовольчу кризу, що торкнулася всього світу, особливо зниження цін.

“З 1 серпня загалом 53 судна відпливли для вантажів зерна, 27 з яких вийшли з українських портів”, - сказав Хулусі Акар у Стамбульському спільному координаційному центрі.

Акар вважає, що ця угода закладає основу для постійного миру.

Стамбульский центр складається з представників Росії, України, Туреччини та ООН, які займаються контролем чорноморського експорту українського зерна та добрив.

Нагадаємо, що у Туреччині дали прогноз щодо кількості продукції, що вивозиться з України "зерновим коридором".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияВійна в Україні