В Туреччині заявили, що "зернова угода" закладає основу для постійного миру, - CNN
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що українська "зернова угода" закладає основу для постійного мирного середовища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосили на важливості експорту зерна, оскільки він допоможе подолати продовольчу кризу, що торкнулася всього світу, особливо зниження цін.
“З 1 серпня загалом 53 судна відпливли для вантажів зерна, 27 з яких вийшли з українських портів”, - сказав Хулусі Акар у Стамбульському спільному координаційному центрі.
Акар вважає, що ця угода закладає основу для постійного миру.
Стамбульский центр складається з представників Росії, України, Туреччини та ООН, які займаються контролем чорноморського експорту українського зерна та добрив.
Нагадаємо, що у Туреччині дали прогноз щодо кількості продукції, що вивозиться з України "зерновим коридором".
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