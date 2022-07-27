В Турции заработал координационный центр по вывозу зерна из Украины

Церемония открытия прошла в Стамбуле, на ней присутствовал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Во время выступления он отметил, что стороны намерены вывезти около 25 млн тонн украинского зерна. Это, по его мнению, снизит цены на продовольственные товары в мире.

"Необходимости в разминировании морских зон в рамках соглашения по "зерновому коридору" нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", - сказал он.

Центр будет действовать при Университете национальной обороны Турции.