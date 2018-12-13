У Туреччині затримали трьох осіб через аварію поїздів в Анкарі

Фото: місце події (twitter.com/AberdeenLee)

Правоохоронці повідомляють, що в роботі співробітників залізниці були виявлені недоліки, які могли стати причиною аварії

Поліцейські затримали трьох співробітників Турецької державної залізниці (TCDD) у зв'язку з аварією поїздів в Анкарі, в результаті якої загинуло 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Персонал TCDD був затриманий на тій підставі, що в їх роботі були виявлені недоліки, які могли стати причиною аварії.

Нагадаємо, в Туреччині в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда, що прямував з Анкари в міста Конья, з іншим поїздом постраждали 48 пасажирів. За словами губернатора Васипа Шахіна, офіційною причиною аварії є те, що швидкісний потяг врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.

Як повідомляється, аварія сталася через кілька хвилин після відправлення швидкісного поїзда. За уточненою інформацією, перед зіткненням поїзд досяг швидкості 80-90 км/год. Швидкісний потяг зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на нього.

На місці події продовжують працювати рятувальники. Прокуратура почала розслідування за фактом аварії.

Також РБК-Україна повідомляло, що в листопаді неподалік від Барселони (Іспанія) через зсув грунту приміський пасажирський поїзд зійшов з рейок.