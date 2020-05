Украина выдала Грузии лидера "Исламского государства"

თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, უკრაინიდან, ტერორიზმის ბრალდებით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი, საქართველოს მოქალაქე ცეზარ ტოხოსაშვილის (იგივე ალ-ბარა შიშანი) ექსტრადირება განხორციელდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მოპოვებული ინფორმაციისა და უწყებათაშორისი თანამშრომლობის საფუძველზე, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა, ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობის ბრალდებით, ცეზარ ტოხოსაშვილი (იგივე ალ-ბარა შიშანი) უკრაინაში, ქალაქ კიევში 2019 წლის 12 ნოემბერს დააკავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ ცენტრში, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 327-ე მუხლით მიმდინარეობდა, რაც ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას და მონაწილეობას გულისხმობს. სასჯელის სახით კი 15 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დგინდება, რომ ცეზარ ტოხოსაშვილი საქართველოდან სირიის არაბთა რესპუბლიკაში გაემგზავრა და 2015 წლიდან ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფო“-ს რიგებში გაწევრიანდა, სადაც აქტიურად მონაწილეობდა ტერორისტულ საქმიანობაში. მას ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ ლიდერებთან: თარხან ბათირაშვილთან, ისლამ ატაბიევთან და ახმედ ჩატაევთან. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე ცეზარ ტოხოსაშვილი, დაუსწრებლად იქნა მიცემული პასუხისგებაში და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ცეზარ ტოხოსაშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმე, არსებითად განსახილველად გადაგზავნილია თბილისის საქალაქო სასამართლოში. Citizen of Georgia, Tsezar Tokhosashvili (aka Al-bara Shishani) wanted under Interpol red notice on terrorism charges has been extradited from Ukraine at Tbilisi International Airport. On the basis of information obtained by the State Security Service of Georgia, as well as interagency cooperation, Security Service of Ukraine, detained Tsezar Tokhosashvili (aka Al-bara Shishani) in Kiev, Ukraine on November 12, 2019 on charges of participation in terrorist organization. Investigation is ongoing at the Counterterrorism Center of the State Security Service of Georgia under article 327 of the Criminal Code of Georgia, which envisages membership and participation in terrorist organization and, imprisonment for a term of up to 15 years. As a result of investigation carried out by the Counterterrorism Center, it has been established, that Tsezar Tokhosashvili left Georgia for the Syrian Arab Republic, joined the ranks of the terrorist organization “Islamic State” and has been taking active part in terrorist activities since 2015. He had had a close relation with the leaders of the terrorist organization “Islamic State” - Tarkhan Batirashvili, Islam Atabiev and Akmed Chataev. On the basis of the obtained evidence, Tsezar Tokhosashvili has faced criminal prosecution in absentia and sentenced to imprisonment by Tbilisi City Court. Tsezar Tokhosashvili’s criminal case has been sent to Tbilisi City Court for substantial hearing.