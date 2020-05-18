Украина выдала Грузии лидера "Исламского государства"

Цезарь Тохосашвили был задержан сотрудниками СБУ в ноябре 2019 года
Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивает Интерпол. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве в ноябре 2019 года
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", - говорится в сообщении.
По информации СГБ, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.
При этом Служба госбезопасности установила, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, которые также являются уроженцами Грузии - Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также международным террористом Ахмедом Чатаевым.
6 ноября прошлого года Тбилисский городской суд заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.
В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии - членство и участие в террористической организации. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, უკრაინიდან, ტერორიზმის ბრალდებით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი, საქართველოს მოქალაქე ცეზარ ტოხოსაშვილის (იგივე ალ-ბარა შიშანი) ექსტრადირება განხორციელდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მოპოვებული ინფორმაციისა და უწყებათაშორისი თანამშრომლობის საფუძველზე, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა, ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობის ბრალდებით, ცეზარ ტოხოსაშვილი (იგივე ალ-ბარა შიშანი) უკრაინაში, ქალაქ კიევში 2019 წლის 12 ნოემბერს დააკავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ ცენტრში, გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 327-ე მუხლით მიმდინარეობდა, რაც ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას და მონაწილეობას გულისხმობს. სასჯელის სახით კი 15 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დგინდება, რომ ცეზარ ტოხოსაშვილი საქართველოდან სირიის არაბთა რესპუბლიკაში გაემგზავრა და 2015 წლიდან ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფო“-ს რიგებში გაწევრიანდა, სადაც აქტიურად მონაწილეობდა ტერორისტულ საქმიანობაში. მას ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ ლიდერებთან: თარხან ბათირაშვილთან, ისლამ ატაბიევთან და ახმედ ჩატაევთან. მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე ცეზარ ტოხოსაშვილი, დაუსწრებლად იქნა მიცემული პასუხისგებაში და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ცეზარ ტოხოსაშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმე, არსებითად განსახილველად გადაგზავნილია თბილისის საქალაქო სასამართლოში. Citizen of Georgia, Tsezar Tokhosashvili (aka Al-bara Shishani) wanted under Interpol red notice on terrorism charges has been extradited from Ukraine at Tbilisi International Airport. On the basis of information obtained by the State Security Service of Georgia, as well as interagency cooperation, Security Service of Ukraine, detained Tsezar Tokhosashvili (aka Al-bara Shishani) in Kiev, Ukraine on November 12, 2019 on charges of participation in terrorist organization. Investigation is ongoing at the Counterterrorism Center of the State Security Service of Georgia under article 327 of the Criminal Code of Georgia, which envisages membership and participation in terrorist organization and, imprisonment for a term of up to 15 years. As a result of investigation carried out by the Counterterrorism Center, it has been established, that Tsezar Tokhosashvili left Georgia for the Syrian Arab Republic, joined the ranks of the terrorist organization “Islamic State” and has been taking active part in terrorist activities since 2015. He had had a close relation with the leaders of the terrorist organization “Islamic State” - Tarkhan Batirashvili, Islam Atabiev and Akmed Chataev. On the basis of the obtained evidence, Tsezar Tokhosashvili has faced criminal prosecution in absentia and sentenced to imprisonment by Tbilisi City Court. Tsezar Tokhosashvili’s criminal case has been sent to Tbilisi City Court for substantial hearing.Опубліковано სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia Неділя, 17 травня 2020 р.
Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года в Киевской области СБУ задержала одного из лидеров боевиков ИГИЛ, гражданина Грузии Аль Бара Шишани. Находясь на территории Украины боевик продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ.
Кроме того, в марте 2020 года СБУ задержала в Киеве боевика террористической организации ИГИЛ. Он прилетел в Украину, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за участие в террористической организации.
Автор: Валерия Мрачковская