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В Житомире задержали боевика ИГИЛ

Житомир, Понедельник 17 августа 2020 14:54
В Житомире задержали боевика ИГИЛ
Фото: Служба безопасности Украины (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Член террористической группировки был в международном розыске

Украинские правоохранители задержали в Житомире члена террористической организации "Исламское государство". Он находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что выходец из одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы скрыться от следствия. Находясь в Житомире, он пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.

Фото: задержание члена Исламского государства (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности ведет расследование 11 уголовных производств против 9 боевиков ИГИЛ в Украине.

В мае РБК-Украина в материале "База отдыха: почему боевики ИГИЛ оседают в Украине" писало об актуальной ситуации с членами этой организации в нашей стране.

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