В Турции ввели запрет на посещение лесов в регионах, где бушуют пожары

Власти Турции приняли решение ввести временный запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров . Запрет будет действовать до 31 августа.

Так, запрет на посещение лесных массивов действуют как для местных жителей, так и иностранных граждан. Речь также идеи и о туристах.

Соответствующие циркуляры опубликовали администрации следующих илов (провинций):

Анталия;

Мугла;

Стамбул;

Чанаккале;

Балыкесир;

Коджаэли;

Измир;

Бурса;

Айдын;

Хатай;

Конья;

Ушак;

Кыркларели;

Газиантеп;

Отмечается, что ограничение вводится до 31 августа, а в некоторых регионах - до особого распоряжения властей.