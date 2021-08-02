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В Турции ввели запрет на посещение лесов в регионах, где бушуют пожары

Автор: РБК-Украина

Власти Турции приняли решение ввести временный запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Запрет будет действовать до 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

Так, запрет на посещение лесных массивов действуют как для местных жителей, так и иностранных граждан. Речь также идеи и о туристах.

Соответствующие циркуляры опубликовали администрации следующих илов (провинций):

  • Анталия;
  • Мугла;
  • Стамбул;
  • Чанаккале;
  • Балыкесир;
  • Коджаэли;
  • Измир;
  • Бурса;
  • Айдын;
  • Хатай;
  • Конья;
  • Ушак;
  • Кыркларели;
  • Газиантеп;

Отмечается, что ограничение вводится до 31 августа, а в некоторых регионах - до особого распоряжения властей.

Напомним, пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции.

Также украинские спасатели показали тушения пожаров в Турции.

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