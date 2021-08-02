У Туреччині ввели заборону на відвідування лісів у регіонах, де вирують пожежі

Влада Туреччини прийняла рішення ввести тимчасову заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж. Заборона діятиме до 31 Серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Туреччині.
Так, Заборона на відвідування лісових масивів діють як для місцевих жителів, так і іноземних громадян. Мова також і про туристів.
Відповідні циркуляри опублікували адміністрації наступних мулів (провінцій):
Відзначається, що обмеження вводиться до 31 Серпня, а в деяких регіонах - до особливого розпорядження влади.