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В Турции ввели общий масочный режим

Автор: Андрей Козловский

Власти Турции ужесточили карантин в связи со стремительным ростом количества заражений коронавирусной инфекцией. Распоряжение было направлено губернаторам всех провинций.

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Об этом сообщает Gundem Kibris.

Таким образом, по всей стране в общественных местах маски будут обязательными. Кроме того, запрещают перевозку стоячих пассажиров в городских автобусах, в том числе микроавтобусах, если при этом невозможно обеспечить соблюдение дистанции. Такое ограничение для метро, трамваев и больших автобусов регионы могут определять самостоятельно.

Власти страны запретили концерты в ресторанах, гостиницах и кафе после 00:00. Местные власти призывают ужесточить проверку соблюдения карантина на рынках, пляжах, в заведениях и других общественных местах.

Напомним, накануне в 40 городах Израиля ввели комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, с понедельника в Мадриде усилили ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса.

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