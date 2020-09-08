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У Туреччині ввели загальний масковий режим

Автор: Андрій Козловський

Влада Туреччини посилила карантин у зв'язку зі стрімким зростанням кількості заражень коронавірусною інфекцією. Розпорядження було надіслано губернаторам усіх провінцій.

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Про це повідомляє Gundem Kibris.

Таким чином, по всій країні у громадських місцях маски будуть обов’язковими. Крім того, забороняють перевезення стоячих пасажирів у міських автобусах, зокрема мікроавтобусах, якщо при цьому неможливо забезпечити дотримання дистанції. Таке обмеження для метро, трамваїв та більших автобусів регіони можуть визначати самостійно.

Також влада країни заборонила концерти у ресторанах, готелях та кафе після 00:00. Місцеву владу закликають посилити перевірку дотримання карантину на ринках, пляжах у закладах та інших громадських місцях.

Нагадаємо, напередодні у 40 містах Ізраїля ввели комендантську годину через погіршення епідеміологічної ситуації.

Крім того, з понеділка в Мадриді посилили обмеження на масові заходи через коронавірус.

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