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В Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия

Мадрид, Суббота 05 сентября 2020 10:18
В Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия
Фото: Мадрид (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

С понедельника, 7 сентября, в Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия. Такое решение властей было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.

Кроме того, возвращают ограничения на количество участников таких мероприятий как мессы, свадьбы, крестины, похороны. В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице - не более 50 человек.

На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% вместительности зала. При этом запрещены коктейли, собрание возле бара и танцы - потреблять пищу и напитки можно только сидя.

Правительство планирует пересматривать ограничения каждые 15 дней.

Напомним, Украина внесла Испанию в список "красных" стран.

Кроме того, в Испании за соблюдением карантина будут следить военные.

Добавим, что в конце июля в МИД Испании отметили, что страна безопасна как для туристов, так и самих испанцев.

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