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В Турции возросло число жертв землетрясения

Автор: РБК-Украина

Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 39, один из погибших утонул.

Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).

Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий.

Напомним, 30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла залегал у побережья в Эгейском море. После основного землетрясения произошли несколько афтершоков.

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Как писало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин.

Также в ночь на пятницу в Румынии произошла серия землетрясений. Жители Черновцов почувствовали толчки одного из них.

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