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В Турции вакцинированным туристам начали делать скидки в отелях

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Турция, Вторник 14 сентября 2021 11:05
В Турции вакцинированным туристам начали делать скидки в отелях Фото: в Турции отели предоставляют скидки вакцинированным клиентам (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Турции отели начали предоставлять скидки туристам, которые полностю привиты от COVID-19 или получили одну дозу препарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Turizm Gazetesi.

"Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне и помогают государству держать темпы вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отелях города Ризе полностью привитым или получившим одну дозу вакцины от коронавируса предоставляют скидку в размере 10% от общей суммы проживания.

В отелях Каппадокии вакцинированным туристам делают 20% скидку, а в Килисе 50% для вакцинированных молодоженов, отмечающих медовый месяц в отеле.

Напомним, что власти Турции отменили требование сдавать ПЦР-тесты перед поездкой детям до 12 лет.

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Турция Вакцинация
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