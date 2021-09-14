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У Туреччині вакцинованим туристам почали робити знижки в готелях

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Туреччина, Вівторок 14 вересня 2021 11:05
У Туреччині вакцинованим туристам почали робити знижки в готелях Фото: у Туреччині готелі надають знижки вакцинованим клієнтам (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

У Туреччині готелі почали надавати знижки туристам, які повністю щеплені від COVID-19 або отримали одну дозу препарату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Turizm Gazetesi.

"Таким чином готельєри намагаються залучити туристів в сезоні, що минає і допомагають державі тримати темпи вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в готелях міста Різе повністю щепленим людям або які отримали одну дозу вакцини від коронавірусу надають знижку в розмірі 10% від загальної суми проживання.

У готелях Каппадокії вакцинованим туристам роблять 20% знижку, а в Кілісі 50% для вакцинованих молодят, які відзначають медовий місяць в готелі.

Нагадаємо, що влада Туреччини скасувала вимогу здавати ПЛР-тести перед поїздкою дітям до 12 років.

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