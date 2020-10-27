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Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров

Анкара, Вторник 27 октября 2020 00:12
Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары. Также он призвал лидеров Европейского союза остановить "антиисламскую" программу французского лидера Эммануэля Макрона.

Об этом пишет Reuters.

Свое заявление Эрдоган сделал после того, как Франция отозвала своего посла из Анкары на этих выходных.

"Сегодня я обращаюсь к своему народу. Точно так же, как во Франции призывают к бойкоту турецкой продукции, так и я сегодня призываю сограждан не покупать французские товары", - сказал Эрдоган.

По данным статистического института Турции, Франция является 10-м крупнейшим источником импорта в Турцию и седьмым по величине рынком для экспорта Турции.

"Европейские лидеры, обладающие дальновидностью и моралью, должны сломать стены страха. Они должны положить конец антиисламской программе и кампании ненависти, которую ведет Макрон", - добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама.

После этого Франция отозвала своего посла из Турции для консультаций.

Напомним, накануне Макрон обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

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