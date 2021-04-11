В Турции успешно испытали гибридный двигатель ракеты для миссии на Луну

В Турции провели испытания гибридного двигателя ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Испытания прошли успешно.
Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в Twitter.
"Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit", - написал он.
Испытания турецкого ракетного двигателя прошли в районе Шиле близ Стамбула.
Отметим, что Турция планирует реализовать миссию на Луну в два этапа - в 2023 и 2028 годах. Во время первого этапа Турция намерена достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. Также планируется жесткая посадка на Луну.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что в рамках развития космической отрасли планируется отправка миссии на Луну и строительство космодрома.
Кроме того, в феврале стало известно, что Турция разрабатывает собственную ракету для осуществления миссии на Луну. Данная миссия запланирована на 2023 год.