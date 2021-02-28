Турция планирует совершить миссию на Луну. Уже разрабатывается ракета
Турция разрабатывает собственную ракету для осуществления миссии на Луну. Данная миссия запланирована на 2023 год.
Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает Anadolu.
По его словам, сейчас компания Delta V занимается разработкой уникальной технологии гибридных двигателей, которые планируют доставить миссию на Луну.
"Миссию на Луну планируется реализовать в два этапа - в 2023 и 2028 годах. В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты", - сказал Варанк.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что в рамках развития космической отрасли планирует отправка миссии на Луну и строительство космодрома.
Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал завершение строительства и отправку в космос украинского спутника.