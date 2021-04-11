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В Турции успешно испытали гибридный двигатель ракеты для миссии на Луну

Новина українською → Анкара, Воскресенье 11 апреля 2021 20:29
В Турции успешно испытали гибридный двигатель ракеты для миссии на Луну Фото: в Турции прошли испытания гибридного двигателя ракеты для миссии на Луну (pixabay)
Автор: РБК-Украина

В Турции провели испытания гибридного двигателя ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Испытания прошли успешно.

Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в Twitter.

"Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit", - написал он.

Испытания турецкого ракетного двигателя прошли в районе Шиле близ Стамбула.

Отметим, что Турция планирует реализовать миссию на Луну в два этапа - в 2023 и 2028 годах. Во время первого этапа Турция намерена достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. Также планируется жесткая посадка на Луну.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщал, что в рамках развития космической отрасли планируется отправка миссии на Луну и строительство космодрома.

Кроме того, в феврале стало известно, что Турция разрабатывает собственную ракету для осуществления миссии на Луну. Данная миссия запланирована на 2023 год.

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