У Туреччині успішно випробували гібридний двигун ракети для місії на Місяць
В Туреччині провели випробування гібридного двигуна ракети, яка буде задіяна в місії на Місяць. Випробування пройшли успішно.
Про це повідомив міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанк в Twitter.
"Триває наша підготовка до жорсткої посадки, першій фазі місячної місії в рамках національної космічної програми. Успішно випробувані рухова установка ракети FireSonda (SORS) і ракетного двигуна RocketHibrit", - написав він.
Випробування турецького ракетного двигуна пройшли в районі Шіле поблизу Стамбула.
Відзначимо, що Туреччина планує реалізувати місію на Місяць у два етапи - у 2023 та 2028 роках. Під час першого етапу Туреччина має намір досягти Місяця, використовуючи власні національні та оригінальні технології. Також планується жорстка посадка на Місяць.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомляв, що в рамках розвитку космічної галузі планується відправка місії на Місяць і будівництво космодрому.
Крім того, в лютому стало відомо, що Туреччина розробляє власну ракету для здійснення місії на Місяць. Дана місія запланована на 2023 рік.