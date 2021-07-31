В Турции удалось локализировать 74 из 85 лесных пожаров

В Турции пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров. В настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".
По словам министра сельского и лесного хозяйства республики Бекира Пакдемирли, тушение пожара продолжается с воздуха и на земле.
"В период с 28 по 30 июля 2021 года 74 из 85 лесных пожаров были взяты под контроль”, - написал глава ведомства.
Отметим, что Украина вчера направила два своих самолета в Турцию для помощи в тушении пожаров.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия.
28 июля вблизи провинции Анталия вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.
Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Турецкие власти назвала эти пожары национальным бедствием.
Больше о лесных пожарах в Турции читайте в материале РБК-Украина.